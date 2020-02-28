США призвали Турцию отказаться от С-400

28.02.2020, 3:26, Новости дня

В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Бейли заявила, что США «всячески пытались объяснить» Турции, что нельзя «иметь российскую систему ПРО в самом центре страны» и «при этом обеспечивать взаимодействие с союзниками» по НАТО. Постпред США выразила надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «поймет» необходимость «отказаться от С-400».

«Они видят, что такое Россия. Они видят, что они (Россия) делает сейчас. Если они атакуют турецкие войска, то это должно перевесить все остальное, что происходит между Турцией и Россией», – приводит ее слова ТАСС.

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара считает сирийский удар по войскам Турции в Идлибе «атакой на международное сообщество» и «ожидает тотальной реакции». Турция намерена выдвинуть «инициативы», консультации с НАТО «начнутся завтра утром», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk.

Челик заявил, что «Турция защищает не только свои границы, но и южные границы НАТО, поэтому эта атака также и на НАТО».

Напомним, как сообщила Турция, по ее войскам в сирийской провинции Идлиб был нанесен удар, жертвами которого стали 29 военных. Турция в ответ начала наносить удары по сирийским войскам.



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