Наука: Можно ли предсказать эффективность антидепрессантов?

28.02.2020, 3:25, Разное

По электрическим волнам мозга можно заранее определить, помогут ли человеку с депрессией антидепрессанты – по крайней мере, один из них.

Для лечения депрессии есть разные методы, используемые вместе и порознь, от психотерапии до антидепрессантов. У кого-то срабатывает один подход, у кого-то другой, однако заранее предсказать успех здесь нельзя. То же самое и с антидепрессантами, которых есть целый набор. Подходящий выбирают, просто перебирая препараты: по словам психиатра из Стэнфорда Амита Эткина (Amit Etkin), больной принимает лекарство как минимум два месяца, и если оно не помогло, наступает черёд другого антидепрессанта, и т. д.

Если препараты не помогают, их пробуют комбинировать с психотерапией, или, например, с транскраниальной магнитной стимуляцией, когда на мозг воздействуют сфокусированными магнитным полем. Но всё это требует и времени, и сил, и денег, в конце концов, и у человека с депрессией она может только усугубиться от того, что все усилия ни к чему не приводят.

Во многом такая ситуация с антидепрессантами имеет место потому, что мы не всегда понимаем, как именно они работают. Конечно, лучше всего тут было бы дождаться, когда их до конца изучат нейробиологи и специалисты в молекулярной и клеточной биологии, но ждать, видимо, придётся долго, а лечить больных с депрессией нужно сейчас. Было бы хорошо, если бы можно было как-то заранее предсказать, сработает ли антидепрессант или нет.

Именно такой метод предлагают Амит Эткин и его коллеги из Стэнфорда, Юго-западного медицинского центра Университета Техаса, Южно-китайского технологического университета и некоторых других научных центров. Они записали электроэнцефалограммы (ЭЭГ) более чем у трёхсот больных депрессией. Потом им случайным образом назначили кому антидепрессант сертралин (также известный как Золофт), а кому – пустую таблетку-плацебо. Из тех, кто принимал антидепрессант, он у кого-то сработал, у кого-то нет. Эти данные, а также результаты ЭЭГ отдали обучающемуся алгоритму, который должен был найти нечто общее в электрических волнах мозга у тех, кому сертралин помог, и нечто общее у тех, кому сертралин не помог (естественно, искусственный разум учитывал и ЭЭГ больных с плацебо).

В результате, как говорится в Nature Biotechnology, алгоритм сумел выделить в активности мозга некоторые особенности, которые позволяли сказать, как человек отреагирует на сертралин. Результаты удалось подтвердить на данных из более ранних клинических исследований. То есть просто по ЭЭГ (а это метод более простой и доступный, чем, например, магнитно-резонансная томография) можно заранее оценить, отреагирует ли пациент на сертралин, или лучше сразу попробовать что-нибудь другое.

Впрочем, пока что сами авторы работы говорят о предварительных результатах, которые надо ещё дополнительно проверить. Кроме того, как было сказано, список антидепрессантов одним сертралином не ограничивается, не говоря уже о других способах лечения депрессии, и было бы интересно узнать, может ли искусственный разум заранее оценить по ЭЭГ эффективность этих самых других способов, поодиночке и в разных комбинациях. Тем не менее, даже если окажется, что такой метод годится только для предсказания эффективности одного-единственного антидепрессанта, это будет не так уж и плохо.