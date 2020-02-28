Мнение: Продолжаю читать «Перри Мейсона»
28.02.2020, 3:16, Разное
«Она не первой молодости (…) привлекательную женщину лет тридцати или немногим больше».
А вы Бальзак-Бальзак!…
Источник: Шакко
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28.02.2020, 3:16, Разное
«Она не первой молодости (…) привлекательную женщину лет тридцати или немногим больше».
А вы Бальзак-Бальзак!…
Источник: Шакко
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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