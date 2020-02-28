Китайский эсминец применил лазер против самолета ВМС США в Филиппинском море

28.02.2020, 3:14, Новости дня

Патрульный самолет береговой авиации Военно-морских сил США P-8A Poseidon 17 февраля подвергся воздействию лазера со стороны китайского эсминца №161. Инцидент произошел в международной зоне акватории примерно в 600 км к западу от острова Гуам, сообщили в четверг в пресс-службе командования Тихоокеанского флота США.

В заявлении подчеркивается, что P-8A находился в международном воздушном пространстве в соответствии со всеми правилами и положениями. При этом действия китайского эсминца были «небезопасны и непрофессиональны». Кроме того, китайцы нарушили своими действиями международный Кодекс незапланированных столкновений в море – многостороннее соглашение, заключенное в 2014 году для уменьшения числа инцидентов между разными странами. В Кодексе отдельно упоминается использование лазеров, которые могут нанести ущерб экипажу или оборудованию.

Экипаж китайского эсминца также нарушил Меморандум о взаимопонимании, заключенный Министерствами обороны США и КНР по поводу правил поведения для безопасности встреч судов и самолетов.

Использование лазера, который нельзя было увидеть невооруженным взглядом, было зафиксировано сенсорным датчиком на борту американского самолета. Лазеры, которые применяются в вооруженных силах, потенциально могут нанести серьезный вред экипажам самолетов и морякам, а также системам судов и самолетов.

Самолет P-8A, приписанный к базе в Джексонвилле, штат Флорида, направлялся на базу ВВС США Кадена на острове Окинава в Японии. Авиационная эскадрилья, в состав которой входит самолет, проводит рутинные операции, морское патрулирование и разведывательные миссии в районе операций Седьмого флота США.

«Самолеты ВМС США регулярно летают над Филиппинским морем, и делали это в течение многих лет. Суда и самолеты ВМС США будут продолжать… оперировать там, где это позволяет международное право», – подчеркнули в Тихоокеанском военно-морском флоте Соединенных Штатов.