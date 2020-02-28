Турецкая пресса сообщила об уничтожении сирийского конвоя

28.02.2020, 3:12, Новости дня

В результате турецких ударов уничтожен конвой сирийских правительственных сил, сообщил источник.

Sabah пишет, что на востоке провинции Идлиб под обстрел попали сирийские военные, которые двигались по международной автостраде М-5, передает ТАСС.

Напомним, Турция заявила, что Сирия нанесла авиаудар по турецким военным. Погибли 29 человек. В ответ Турция начала наносить удары по позициям правительственных сил Сирии. Войска Сирии не ведут ответного огня.



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