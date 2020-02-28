Турцию заподозрили в подготовке атаки боевиков в Алеппо

28.02.2020, 3:05, Новости дня

Среди военных Сирии пока нет убитых и раненых, сообщают СМИ, комментируя удары Турции по сирийской территории к северу от Алеппо.

Турецкая артиллерия наносит удары по позициям правительственных сил Сирии в городе Телль-Рифаат к северу от Алеппо, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Маядин».

Войска Сирии не ведут ответного огня.

Ожидается атака со стороны боевиков. «Аль-Маядин» сообщает, что Турция приказала привести в боеготовность все формирования боевиков к северу и северо-востоку от Алеппо. Возможно, боевики попытаются вернуть под контроль утраченные ими форпосты в окрестностях Алеппо.

Напомним, Турция сообщила о гибели 29 военных в результате сирийского авиаудара и начала сама наносить удары по Сирии.

В феврале впервые с 2012 года все населенные пункты вокруг Алеппо были освобождены от боевиков.



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