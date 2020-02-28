Украинским частным компаниям разрешили заниматься космической деятельностью – Минэкономики

28.02.2020, 2:54, Новости дня

Кабинет Министров Украины снял запрет на ведение космической деятельности частными компаниями. Как сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, решение было принято на заседании правительства 26 февраля.

Частные компании смогут получить разрешение на испытания ракет-носителей, их агрегатов, составных частей и космических аппаратов; запуски ракет-носителей и/или космических аппаратов; управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве; возвращение космических аппаратов и/или их составных частей на Землю.

Перед входом на рынок частные предприятия должны подать декларацию о ведении хозяйственной деятельности в Государственное космическое агентство. По итогам рассмотрения декларации ведомство может выдать разрешение на ведение такой деятельности или отказать в выдаче.

«Снятие запрета на осуществление космической деятельности частными предприятиями увеличит количество рабочих мест и будет способствовать развитию высокотехнологичной промышленности», – считает заместитель министра Светлана Панаиотиди.

По ее мнению, решение Кабмина поможет увеличить объем инвестиций в отрасль уже в первом квартале 2020 года.

Закон, позволяющий частным компаниям вести космическую деятельность, Верховная Рада Украины приняла в начале октября 2019 года, 29 января 2020-го документ вступил в силу. Принятое Кабмином решение позволит реализовать законодательные изменения, заявили Минэкономразвития.

Собственного космодрома, с которого можно проводить запуски, в Украине нет. Осень прошлого года о намерении построить его заявляла днепровская компания Space Logistics Ukraine, однако позже отказалась от этой идеи, писала LIGA.net.

В 2018 году советник председателя Государственного космического агентства Эдуард Кузнецов говорил в эфире «Радио НВ» отмечал, что космические агентства Украины и Канады договорились о совместном проекте строительства стартовой площадки для украинских ракет на территории одного из канадских космодромов. На какой стадии находится реализация этого проекта, не сообщалось.