Тейлор Свифт «сменила» пол ради нового клипа: видео

28.02.2020, 2:40, Разное

На YouTube-канале певицы несколько часов назад появился клип на песню The Man, которая вошла в седьмой студийный альбом Свифт Lover. В видео Тейлор предстает в образе альфа-самца со всеми присущими этому «статусу» атрибутами: от яхты и сигар до молодых любовниц. В первых кадрах угадывается аллюзия на фильм «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В песне Тейлор осуждает токсичную маскулинность и двойные стандарты.

В видео спрятано немало «пасхальных яиц» — не сразу заметных отсылок к каким-либо культурным явлениям, оставленных авторами фильма или видео. Так, по подземке, в которую в один из моментов спускается главный герой, развешаны постеры к фильму Mr. Americana. На них указано, что главную роль в картине исполняет Тайлер Смит. В реальном же мире в конце января на Netflix вышел документальный фильм о Тейлор Свифт «Miss Americana». Также в видео снялась Лорен Грей, человек с наибольшим количеством подписчиков в Tik Tok. Ее можно увидеть в сцене на корте, она подает мячи. В конце клипа зрителей ждет бонус: небольшой эпизод, демонстрирующий, как происходило перевоплощение Тейлор.

Тейлор выступила режиссером видео и автором сценария. Для нее это первый самостоятельно сделанный клип.