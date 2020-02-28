Иван Ургант, Алена Долецкая, Виктория Толстоганова и другие на церемонии вручения творческой премии в Москве

28.02.2020, 2:40, Разное

В торжественной обстановке в Гостином Дворе вчера вечером были объявлены лауреаты премии газеты The Art Newspaper Russia за выдающиеся достижения в области искусства. Победителю в каждой из пяти номинаций — «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад» — вручили приз в виде скульптуры работы российского художника Сергея Шеховцова в виде перекрещивающейся башни Биг-Бена со Спасской башней Московского Кремля.

Вечер открыли издатель газеты и учредитель премии Инна Баженова и главный редактор издания Милена Орлова. Гостями церемонии стали Марина Лошак, Виктория Толстоганова с мужем Алексеем Аграновичем, Петр Авен, Василий Церетели, Елена и Михаил Карисаловы, Тереза Мавика, Иван Ургант, Алена Долецкая, Ирина Прохорова, Павел Лунгин, Софико Шеварднадзе, Александра Вертинская и многие другие.

В этом году церемонию сопровождало театрализованное и музыкальное шоу, которое было вдохновлено темой «Русский космос». Пять перформансов, каждый из которых был посвящен конкретному лауреату, представили режиссеры Алексей Агранович, Кирилл Преображенский и Анна Наумова. Также на вечере выступили пианист и композитор Кирилл Рихтер, лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров, писатель и режиссер Евгений Гришковец, хореограф-постановщик Анна Абалихина и другие.

Виктория Толстоганова

Алексей Агранович Павел Лунгин Владимир Мединский

Софико Шеварднадзе

Полный список победителей премии The Art Newspaper Russia:

«Выставка года» — «Бессмертие» в рамках 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

«Музей года» — Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

«Реставрация года» — государственные регалии и личные вещи русских монархов, парадное оружие, иконы, ювелирные изделия из собрания Музеев Московского Кремля.

«Книга года» — Юрий Аввакумов, «Бумажная архитектура: антология».

«Личный вклад» — бизнесмен и меценат Владимир Потанин, основатель Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Алина Крюкова Александра Вертинская Алена Долецкая Ольга Свиблова Василий Церетели

Ольга Андрикопулос Ирина Прохорова