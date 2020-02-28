В Башкирии водитель помог бабушке и получил штраф

28.02.2020, 2:30, Новости дня

В Стерлитамаке (Башкирия) водитель помог пенсионерке и был наказан за это штрафом. История вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

По словам очевидцев, водитель ехал по дороге и увидел, как на стоявшую у дороги бабушку упал огромный ком снега с крыши здания. Чтобы помочь пострадавшей, мужчине пришлось свернуть на встречную полосу. Однако момент нарушения правил дорожного движения моментально зафиксировали автоинспекторы и оштрафовали отзывчивого водителя на 5 тысяч рублей, сообщает телеканал "Россия 24".

Комментируя эту историю в соцсетях, жители города встали на защиту водителей и раскритиковали сотрудников дорожной полиции. По мнению горожан, с автомобилистом поступили несправедливо.



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