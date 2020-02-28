Мнение: Стрельба в школе

28.02.2020, 2:30, Разное

Они мастерили бомбы в «забросах» на окраине города и готовили массовое убийство из мести, но не пронюхали слежку ФСБ.

Очередные поклонники (или последователи?!) американского акта массового убийства в школе «Колумбайн» не так давно затаились в одном из саратовских учебных заведений, однако не смогли реализовать свои планы.

Двое 14-летних подростков с подозрительной историей в браузерах, планировавших совершить вооруженное нападение на школу, были схвачены и прижаты к стенке саратовскими блюстителями правопорядка. Силовики нашли оборванцев с невысохшим на губах молоком прям там, где последние готовились ко дню «икс», а именно – на территории одного из местных заброшенных бомбоубежищ. Подростки организовали там некий «тайник», в котором хранили обрез охотничьего ружья.

Более того, мамкины кулинары нагуглили рецептик самодельных зажигательных смесей и чуть было не запачкали всю кухню своей стряпней.

Как это обычно бывает в таких случаях, следаки рыщут по всем углам – а особенно их интересует история браузеров, о которой я неслучайно упомянул выше, и соцсети предполагаемых преступников.

Так и получилось, что уникумы состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида и параллельно готовили план мести своим одноклассникам.

Областные следователи возбудили на террористов-молокососов уголовку. Статья, вполне достойная их тупых и пустых голов – подготовка к массовому убийству, да еще и по предварительному сговору.

А пока оперативники копаются в подробностях и обстоятельствах, парни готовятся присесть, в худшем случае, на десятку.