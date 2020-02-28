Мнение: Стрельба в школе

28.02.2020, 2:30, Разное

Они мастерили бомбы в «забросах» на окраине города и готовили массовое убийство из мести, но не пронюхали слежку ФСБ.

Очередные поклонники (или последователи?!) американского акта массового убийства в школе «Колумбайн» не так давно затаились в одном из саратовских учебных заведений, однако не смогли реализовать свои планы.

Двое 14-летних подростков с подозрительной историей в браузерах, планировавших совершить вооруженное нападение на школу, были схвачены и прижаты к стенке саратовскими блюстителями правопорядка. Силовики нашли оборванцев с невысохшим на губах молоком прям там, где последние готовились ко дню «икс», а именно – на территории одного из местных заброшенных бомбоубежищ. Подростки организовали там некий «тайник», в котором хранили обрез охотничьего ружья.

Более того, мамкины кулинары нагуглили рецептик самодельных зажигательных смесей и чуть было не запачкали всю кухню своей стряпней.
Как это обычно бывает в таких случаях, следаки рыщут по всем углам – а особенно их интересует история браузеров, о которой я неслучайно упомянул выше, и соцсети предполагаемых преступников.

Так и получилось, что уникумы состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида и параллельно готовили план мести своим одноклассникам.

Областные следователи возбудили на террористов-молокососов уголовку. Статья, вполне достойная их тупых и пустых голов – подготовка к массовому убийству, да еще и по предварительному сговору.

А пока оперативники копаются в подробностях и обстоятельствах, парни готовятся присесть, в худшем случае, на десятку.

Источник: Достало



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / СК обратился к суду для отправки в психбольницу убийцы ребёнка в Нарьян-Маре

31.12 / Мария Баченина рассказала о том, как не переесть в новогоднюю ночь

18.02 / Мужа Хакамады обокрали в день рождения

13.01 / Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе

15.01 / Мнение: Угроза зелёного идеализма, Германия на стороне России и Грета-инквизиторша

07.02 / Наука: Может ли искусственный интеллект найти инопланетный?

30.12 / Звезда Голливуда скоро станет отцом

27.02 / В Индии механик собрал Volkswagen Beetle по фотографиям

05.01 / В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

09.02 / Мнение: во гроб хрустальный

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика