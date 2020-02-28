Турция решила открыть сирийским мигрантам дорогу в Европу

28.02.2020, 2:26, Новости дня

Турция после гибели своих солдат в Сирии прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу, сообщили пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

Источник Reuters заявил, что такое решение власти Турции приняли на экстренном совещании вечером в четверг, передает РИА «Новости».

Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии, передает ТАСС.

Челик подтвердил Anadolu, что «миграционная политика Турции остается неизменной, но она больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии».

Напомним, Турция заявила, что жертвами авиаудара в сирийской провинции Идлиб стали почти 30 турецких военных. В правящей турецкой Партии справедливости и развития заявили, что Турция отныне считает сирийские войска «вражескими целями». Турецкие силы нанесли удары по Сирии.



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