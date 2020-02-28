В Турции сообщили, что в Идлибе погибли 29 их военнослужащих

28.02.2020, 2:18, Новости дня

В сирийской провинции Идлиб в результате боевых действий погибли 29 военных из Турции. Об этом 28 февраля сообщает турецкое государственное агентство «Анадолу» со ссылкой на Рахми Догана, губернатора приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай.

Ранения получили 36 турецких военных, они госпитализированы, уточнил Доган. По его словам, есть тяжелораненые.

Пострадавшие доставлены в Турцию.

«Анадолу» утверждает, что речь идет о воздушной атаке сил президента Сирии Башара Асада.

В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана заявили, что «на действия нелегитимного сирийского режима, обратившего оружие против турецких солдат, будет дан многократный ответ». Речь идет об ударах турецких воздушных и наземных средств поддержки, отмечает агентство.

В Анкаре сообщили, что за 17 дней операции, которую проводят турецкие военные в районе Идлиба, было нейтрализовано 1709 солдат армии «режима Асада».

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Идлиб – последняя сирийская провинция, частично удерживаемая силами оппозиции.

5 февраля Эрдоган потребовал от Асада до конца месяца отвести силы за наблюдательные пункты турецкой армии в зоне деэскалации. 19 февраля Эрдоган предупредил, что Турция готова на полномасштабную военную операцию в Идлибе, и выразил надежду, что Россия не станет «частью худшего сценария».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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