США и Латвия подписали декларацию о безопасности 5G-технологий

28.02.2020, 2:14, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео и Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии, подписали совместную декларацию о безопасности 5G-технологий. Об этом говорится в заявлении, выпущенном Госдепартаментом США.

По словам Морган Ортагус, официального представителя Госдепартамента, Майк Помпео поблагодарил Латвию за выполнение обязательства тратить 2% от ВВП страны на оборонные нужды в рамках НАТО и за вклад Риги в военные операции «Решительная поддержка» (небоевая миссия НАТО в Афганистане) и «Непоколебимая решимость» (военная операция США и союзников против террористической организации «Исламское государство»).

Помпео и Ринкевич обсудили важность реформы банковского сектора в целях борьбы с угрозой коррупции и отмывания средств. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств США и Латвии подписали совместную декларацию о безопасности в сфере мобильных 5G-технологий.

«США и Латвия подчеркивают важность поощрения участия надежных и заслуживающих доверия поставщиков сетевого оборудования и программного обеспечения на рынках 5G…, продвигая структуры, которые эффективно защищают сети 5G от несанкционированного доступа», — говорится в декларации, которую подписали Помпео и Ринкевич.