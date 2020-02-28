Новак: Россия и Саудовская Аравия не имеют разногласий в рамках ОПЕК+ и продолжат сотрудничать

28.02.2020, 2:06, Новости дня

Россия никогда не имела разногласий с Саудовской Аравией по соглашению ОПЕК+, обе страны готовы продолжать сотрудничать в различных форматах, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Россия и Саудовская Аравия продолжают взаимодействие в рамках договоренностей. В марте намечены встречи на уровне министерского комитета по соблюдению договоренностей ОПЕК+.

"У нас очень много вопросов совместных в области развития энергетики, много проектов. У нас никогда и не было разногласий", — отметил Новак, сообщает "Интерфакс".

Между тем мировой спрос на нефть может снизиться из-за коронавируса на 150-200 тыс. баррелей в сутки в 2020 г.

Технический комитет ОПЕК+ советует продлить сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с, которая заканчивается в марте, на весь 2020 г., при этом сократив добычу еще на 600 тыс. б/с во II квартале.

Саудовская Аравия подтвердила готовность поддерживать в 2020 г. свою нефтедобычу на 400 тыс. б/с ниже уровня, оговоренного в рамках квоты страны. Это позволяет надеяться на то, что добыча стран ОПЕК+ окажется на 2,1 млн б/с ниже уровня, отмеченного в октябре 2018 г. при условии, что все страны соблюдают договоренности.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / «Герта» заплатила 27 млн евро за переход форварда «Милана» Пентека

24.02 / «Намасте, Трамп»: в Индии президента США встретили песнями и танцами

14.01 / Верховная Рада: Иран должен полностью признать ответственность за гибель рейса PS752

23.01 / Госдума расширила круг лиц, которым можно позвонить при задержании

06.01 / Генпрокуратура Узбекистана подтвердила, что в суд отправлено новое дело Гульнары Каримовой

18.01 / Названы пути сохранения власти у Путина после 2024 года

25.02 / В Псковской области проверили роддом, где на обед подали суп с червями

19.01 / Суд в Киеве арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве Окуевой

30.01 / Прохожие спасли атакованного стаей собак школьника на Ямале

10.01 / Швейцарский суд подтвердил право украинских фирм требовать с РФ 80 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика