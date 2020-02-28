Молодежные организации Белоруссии и России договорились о сотрудничестве

28.02.2020, 2:06, Новости дня

Молодые лидеры из приграничных регионов Беларусии и России собрались в Смоленске. Представители Калининградской, Смоленской, Брянской и Псковской областей, а также Гомельской, Могилевской и Витебской областей Республики Беларусь провели поместный семинар. В рамках заседания рабочей группы был утвержден план работы на нынешний год, сообщает ГТРК "Смоленск". 

"Такое объединение молодежных организаций из 7 районов двух государств произошло в нашей истории впервые", — отметил глава смоленской областной общественной организации "Российский союз молодежи" Евгений Захаренков.

Участники встречи подписали договор о сотрудничестве между Белорусским республиканским союзом молодежи и Калининградской организацией РСМ. Также аналогичное соглашение было подписано между гомельской и смоленской организациями. Завершилось мероприятие церемония торжественным возложением цветов у Вечного огня в городском сквере Памяти героев.

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ГТРК "Смоленск"



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