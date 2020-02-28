Гибель турецких военных в Идлибе: уточненные данные

28.02.2020, 2:06, Новости дня

По уточненным данным, число погибших в сирийской провинции Идлиб турецких военных возросло до 22. Ранее сообщалось о девяти жертвах авиаудара и нескольких получивших тяжелые ранения.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля текущего года после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести в регионе режим тишины, но террористы лишь усилили свои атаки. На минувшей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения операции в Идлибе Анкара готова задействовать всю свою боевую мощь, а начало новой военной кампании является лишь "вопросом времени" — все приготовления к ее проведению уже завершены, напоминает ТАСС.

Провинция Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились отказавшиеся сложить оружие в предместье Дамаска Восточная Гута и южных областях страны боевики.



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