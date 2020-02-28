Тренер ЦСКА Итудис: исход игры с «Барселоной» мог быть другим

28.02.2020, 2:06, Новости дня

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение столичных баскетболистов в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги против испанской "Барселоны". По мнению греческого наставника армейского клуба, результат определили небольшие детали.

"Сегодня была отличная атмосфера. Жаль, что не смогли победой отблагодарить болельщиков. У меня нет претензий к тому, как сражался ЦСКА. Исход мог быть и другим. Все решили небольшие детали", – цитирует Итудиса официальный сайт красно-синих.

Напомним, что ЦСКА дома уступил "Барселоне" со счетом 80:82 и опустился на пятое место в турнирной таблице Евролиги.



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