Израильские вертолеты атаковали позиции сирийской армии

28.02.2020, 2:05, Новости дня

Израиль нанес удары по позициям правительственных войск Сирии, сообщают сирийские государственные СМИ.

Ikhbariya сообщает, что «вертолеты израильских оккупантов нанесли ракетные удары с оккупированных Голанских высот». Атакованы позиции «в деревнях Кахтания и аль-Хуррия и освобожденном городе Кунейтра».

Трое сирийских солдат получили легкие ранения, передает РИА «Новости».

Армия Израиля отказалась «комментировать сообщения иностранных медиа о событиях в Сирии».

В четверг беспилотник ВВС Израиля нанес удар по машине в провинции Кунейтра. Сирийский гражданин, находившийся за рулем автомобиля, погиб, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Напомним, Турция заявила, что сирийские силы нанесли удар в провинции Идлиб (Сирия), жертвами которого стали около 30 турецких военных. Турция ответила наземными и авиаударами по Сирии.