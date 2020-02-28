Дэвид Бэкхем поддержал принца Гарри в желании лишиться королевских полномочий

28.02.2020, 2:04, Разное

Известный футболист Дэвид Бэкхем одобрил желание принца Гарри и его жены Меган Маркл сложить с себя королевские полномочия. Спортсмен горд за внука королевы Елизаветы II, считая, что его венценосный друг уже повзрослел.
Бывший полузащитник и капитан ФК «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бэкхем посетил Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятии футбольной лиги Major League Soccer и успел пообщаться с работниками прессы. Во время беседы легенда «игры номер 1» рассказал, каким образом он отреагировал на намерение своего товарища принца Гарри и его супруги больше не являться официально представителями британского королевского дома Виндзоров.

Дэвид Бэкхем, который воспитывает нескольких детей, хорошо понимает желание герцога быть со своими родными. С принцем Гарри он не обсуждал переезд в Канаду, но по-прежнему общается с ним, как с давним другом, что для экс-хавбека мадридского «Реала» самое главное. По мнению знаменитости, в настоящее время внук королевы Елизаветы II испытывает радость от роли отца, и на эту тему они стараются часто общаться. «Все меняется, когда ты становишься родителем», — заявил Бэкхем. Он крайне положительно относится к принцу Гарри, называя того «потрясающим человеком», который «повзрослел как личность и стал отцом».

Супружеская чета Бэкхемов была приглашена на бракосочетание бывшего наследника британского престола и Меган Маркл весной 2018 года. Футболисту всегда приятно видеть герцога и герцогиню Сассекских на поединках его американского клуба Inter Miami CF. «Они все приглашены», — заметил он.

Дэвид Бэкхем прославился в мире как хороший игрок, который за время карьеры выступал за такие мировые команды, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «ПСЖ» и другие, а также за сборную Англии. Два раза он занимал вторую позицию в голосовании на титул «Футболист года» по версии ФИФА, но «Золотой мяч» так и не получил.



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