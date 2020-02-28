Ученые составили крупнейший каталог вагинальной микробиоты

28.02.2020, 1:55, Новости дня

Ученые провели крупнейшее исследование вагинальной микробиоты. Они составили каталог генов бактерий, которые в норме регулярно обнаруживаются во влагалище. Новые данные опубликованы в Nature Communications.

Портал Gizmodo разбирался, что мы знаем о вагинальном микробиоме сегодня. В последние годы ученые много узнали о роли микробиоты влагалища и показали, что сбалансированный микробиом важен для здоровья. Предполагается, что бактерии, которые постоянно находятся во влагалище, играют роль в предупреждении половых инфекций и инфекций мочевого тракта, влияют на вероятность оплодотворения яйцеклетки. Бактериальные инфекции нарушают состав микробиоты влагалища. Они связаны с повышенным риском преждевременных родов, хроническим воспалением и вероятностью присоединения новых инфекций.

Авторы новой научной работы впервые сделали крупный каталог вагинального микробиома. Для этого ученые проанализировали более 1700 влагалищных «метагеномов», которые представляли собой сумму генетического материала содержимого влагалища, то есть, могли содержать частицы ДНК вирусов и человеческих клеток. Из этой «смеси» они выделили гены, которые принадлежат бактериям. Для исследования авторы использовали материалы, собранные на разных континентах.

Ранее исследования микробиоты влагалища показывали, что она гораздо менее разнообразна, чем микробиота кишечника. Новые данные в целом подтвердили это: регулярно во влагалище в норме обитают около 300 видов бактерий (кишечный микробиом включает более тысячи видов). В то же время, большое генетическое разнообразие было обнаружено в рамках отдельных видов бактерий.

«Таким образом, в микробиоме влагалища женщины, даже если в нем доминирует только один вид бактерий, есть множество штаммов этого вида, которые составляют небольшие сообщества, внося что-то свое в функции этого сообщества», — сказал в интервью порталу Gizmodo Жак Равель (Jacques Ravel), микробиолог из Медицинской школы Мэрилендского университета, соавтор исследования.

Равель добавил, что здоровый вагинальный микробиом характеризует не только правильное сочетание бактерий, но и сочетание их штаммов. Это важно знать, чтобы в будущем найти способ делать микробиом сбалансированным.

Сейчас ученые находятся на самых ранних стадиях изучения возможности регулирования состава микробиоты путем пересадки вагинального содержимого. Подобные эксперименты с кишечным микробиомом ушли гораздо дальше.

Некоторые ученые предполагали, что оральный прием пробиотиков может помочь. Но Равель так не считает, поскольку полезным бактериям было бы крайне сложно пройти через весь пищеварительный тракт, выжить, попасть во влагалище и колонизировать его. Ранние исследование пересадки вагинального микробиома показали обнадеживающий результат, но ученые помнят и о рисках, которые могут быть сопряжены с ней.

Равель и его коллеги надеются, что с помощью нового каталога и других данных они смогут создать «живое лекарство», которое поможет восстановить оптимальный баланс микробиоты женщинам, у которых он нарушен.