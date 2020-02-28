Украина: по жалобе на Байдена зарегистрировано уголовное дело

28.02.2020, 1:52, Новости дня

Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное производство по заявлению бывшего генпрокурора страны Виктора Шокина о давлении, которое, как он утверждает, оказывал на него бывший вице-президент США Джо Байден.

Об этом заявил агентству «Интерфакс-Украина» адвокат Шокина Александр Телешицкий. Само бюро расследований пока не комментировало дело.

По словам адвоката, открыть уголовное производство бюро расследований обязал суд. Дело открыто по статье о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительных органов. Обвиняемых в нём пока нет, а фамилия Байдена в решении об открытии дела не указана – говорится о «гражданине США», без подробностей.

Регистрация уголовного производства в Государственном бюро расследований – это стандартный процессуальный шаг после поступления заявления о преступлении. Сама по себе она не означает, что Байдену или кому бы то ни было будут предъявлены обвинения. В бюро, в частности, зарегистрированы десятки уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, однако обвиняемым он не признан пока ни по одному из них. Есть и дела против нынешнего президента Владимира Зеленского.

Утверждения Виктора Шокина о том, что Байден давил на него, требуя закрыть расследование деятельности его сына в украинской компании Burisma, использовались как аргументы рядом сторонников Дональда Трампа в деле о его импичменте. Юрист Трампа Руди Джулиани взял интервью у Шокина, в котором тот, в частности, утверждает, что его пытались отравить. Сторонники Трампа указывают на высказывания самого Байдена, который говорил, что убедил Порошенко уволить Шокина, пригрозив ему отказом Украине в финансовой помощи. Байден и его сторонники утверждают, что бывший вице-президент добивался снятия Шокина из-за его коррумпированности, а вовсе не из-за дела Burisma.

Байден сейчас один из претендентов на выдвижение в президенты США от демократов. По опросам, он на втором месте после сенатора Берни Сандерса. Его шансы на выдвижение в президенты упали после поражения на праймериз в трёх штатах, однако по-прежнему оцениваются как реальные.

  • Радио «Свобода»

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