Личное: Вердикт Вайнштейну: справедливо или нет?

28.02.2020, 1:46, Разное

Присяжные вынесли приговор Харви Вайнштейну: виновен. Теперь 67-летнему продюсеру грозит до 25 лет тюрьмы.



Фото: Соцсети

Более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах, изнасилованиях, принуждении к сексу.

Адвокат Вайнштейна — дама с жестоким лицом — заявила, что женщины, выступившие с обвинениями против Харви, вступали с ним в половой контакт по взаимному согласию с целью продвинуть карьеру.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

Вы должны понимать, что, принимая определённые решения, вы идёте на риск… Не хотите быть жертвой — не приходите в гостиничный номер.

Да, это сказала женщина. Не хочешь, чтобы на тебя напали и принудили к сексу? Не приходи в номер по приглашению мужчины. Мужчины влиятельного, которого называли королём Голливуда. Мужчины, который может легко закрыть тебе все дороги в киноиндустрии. Мужчины, от которого напрямую зависит твоя карьера.

Есть ли логика в рассуждениях защитницы интересов Вайнштейна?

Да, наверное, она там есть. Да, на первый взгляд, даже железная. Да, разобраться во всей этой ситуации мне было, признаться, сложно.

Меня бросало из стороны в сторону. Вайнштейн ничего такого не сделал: сами пришли, сами пососали! Вайнштейн — отъявленный подлец, насильник! Я действительно растерялась и никак не могла определиться, на чьей же я всё-таки стороне.

Ровно до тех пор, пока не напомнила себе о том, что я всегда — на стороне правды. Оставалось разуть глаза и посмотреть на эту правду непредвзято, что я, собственно, и сделала, разобрав ситуацию по пунктам.

Поехали!

1) Харви Вайнштейн — до ужаса некрасивый мужчина. Больше скажу: внешне он — откровенный урод.

Когда с тобой флиртует холёный красавчик Джордж Клуни, — это называется соблазнением, красивой историей любви и романом. Когда к тебе лезет облезлая свинья, типа Вайнштейна, это, скорее всего, является сексуальным домогательством.



Фото: Соцсети

Почему?

По кочану!

Право определять грань между приятным флиртом и неприятным сексуальным домогательством принадлежит женщине. Приятен мужчина? Значит, флирт. Неприятен? Значит, домогательство.

Не мужчина должен решать, домогается он или флиртует, а женщина и только женщина. И делать это она должна, опираясь на свои собственные чувства и ощущения, а не на логику и не на намерения мужчины.

Пацаны, это нам решать, домогаетесь вы нас или соблазняете. Да, мы будем опираться на свои собственные чувства и эмоции, которые не всегда поддаются логике. Нравится вам это или нет, но будет именно так.

Сначала — в Америке, потом — и у нас.

2) Харви Вайнштейн прекрасно знает, что некрасив.

Это не женщины заманивали его в джакузи, а ему приходилось заманивать их. В гостиничный номер, в квартиру, в другие укромные места.

И пусть адвокат Вайнштейна говорит, что бабы сами делали свой выбор — принимать приглашение или нет — правда остаётся правдой: могущественный продюсер пользовался своим положением, чтобы принудить женщин к сексу.

А раз пользовался слабостью зависимых от себя женщин, то, будь добр, ответить за это по закону. Посиди в тюрьме и подумай: хотел бы ты, чтобы твою умничку-дочку склонял к сексу всемогущий начальник?



Харви Вайнштейн с дочерьми. Их у него — 4, кстати.

Харви не верил в то, что женщины хотели заняться с ним сексом. Да, он и его адвокат утверждают, что секс был по взаимному согласию. Это неправда.

Секс был, как минимум, по принуждению и под давлением. Женщины предпочли бы не заниматься сексом с Вайнштейном несмотря на то, что некоторые из них были настолько слабы, что согласились.

Не смогли постоять за себя. Не смогли сказать «нет», хотя, уверена, очень хотели.

Именно так выглядит правда.

3) Теперь — о женской слабости.

Не все люди одинаковы.

Да, есть женщины, которые могут жёстко и уверенно поставить мужика, пускающего слюни в их сторону, на место. Поставить так, что мужик нассыт в штаны и, поджав упавший член, уползёт восвояси.

Я — из таких женщин. Я жёсткая. Я ничего не боюсь. Меня нельзя запугать.

Меня можно изнасиловать, предварительно избив до потери сознания. Со мной можно заняться сексом, когда я сама этого хочу. А вот продавить меня на секс нельзя.

Только вот таких женщин, как я, — меньшинство. Адвокат Вайнштейна упускает из вида эту важнейшую деталь, в которой и заключается дьявол.

Деталь — в следующем: большинство женщин всё-таки не такие сильные, как я. Не такие жёсткие. Не такие умные.

Да, их можно запугать, продавить на секс, уговорить не мытьём так катаньем против их воли.Это обязательно нужно учитывать.

Женщины, в большинстве своём, создания нежные, и когда к ним лезет влиятельный мужик, они тупо теряются. И да: соглашаются. Соглашаются несмотря на то, что не хотят ни мужика, ни секса с ним.

Такие мужики, как Вайнштейн, сознательно выбирают слабых. Им и в голову не придёт положить глаз на такую бабу, как я, потому что я оскандалю, размажу, не остановлюсь ни перед чем. Сильно испорчу жизнь.

Харви Вайнштейны охотятся на девушек податливых, слабеньких, нерешительных, зачастую — глупеньких.

Однако это вовсе не значит, что к словам этих самых девушек можно не прислушиваться и клеймить их позором по принципу: «Сама виновата. Сама хотела».

Не виновата. Не хотела.

С вердиктом Вайнштейну лично я более чем согласна. Пусть посидит, подумает. А потом сдохнет в тюрьме.

Вот такой длинный пост у меня получился. Простите, что не написала раньше. Требовалось время всё обдумать.

Простите и вы, мои дорогие писечки, что заставила вас ждать. Теперь можете слизывать с волосатых животов своих папиков капли спермы и пота и надеяться на возмездие и мою вам поддержку.