Ни одной стране не нужно совершать роковую ошибку, игнорируя коронавирус – глава ВОЗ

28.02.2020, 1:42, Новости дня

Ни одной стране не стоит игнорировать коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Об этом 27 февраля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует сайт организации.

«Каждая страна должна быть готова к своему первому случаю… Ни одна страна не должна предполагать, что у нее не будет случаев. Это может быть фатальной ошибкой, в буквальном смысле. Этот вирус не уважает границ», – цитирует его ВОЗ.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Китайские власти сообщили, что в стране с начала вспышки заболевания зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения на 27 февраля, за пределами Китая зафиксировано 3664 случаев заболевания в 46 странах, погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии, а также у 26-летней украинки, которая проживает в Италии.

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