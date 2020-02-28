Английская футбольная премьер-лига учредила Зал Славы

28.02.2020, 1:30, Новости дня

Руководство высшего футбольного дивизиона Англии объявило о планах учредить свой официальный Зал Славы. С его помощью премьер-лига собирается "признавать и отмечать исключительное мастерство и талант игроков, которые украшали соревнование с момента его создания в 1992 году".

Членство в Зале Славы премьер-лиги будет самой высокой индивидуальной честью, присуждаемой игрокам в Англии, сказано на официальном сайте организации. Имена первых двух членов Зала Славы будут объявлены в четверг, 19 марта, но пока их держат в тайне.

В марте же будет объявлен список номинантов, а болельщикам будет предложено проголосовать, чтобы помочь выбрать новые имена футболистов для вступления в Зал Славы премьер-лиги в 2020 году. Действующие игроки претендовать на эту четь не смогут.

"Место в Зале Славы будет зарезервировано для самых лучших, — сказал исполнительный директор премьер-лиги Ричард Мастерс. – Это будет повод для наших поклонников по всему миру оглянуться назад на годы и помочь нам отпраздновать некоторые действительно исключительные игровые карьеры".



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