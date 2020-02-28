Лика Стар рассказала, почему ушла со сцены

28.02.2020, 1:30, Новости дня

Певица Лика Стар в 90-х произвела настоящий фурор на отечественной эстраде. У нее было все – сумасшедшая популярность, самые дорогие клипы, громкие скандальные романы. Но внезапно она пропала с экранов телевизоров. В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" она рассказала о том, что же тогда произошло.

Ее папа был известным журналистом, а мама актрисой. Такое необычное имя Лике дал отец. "Мой папа был великим фантазером и любителем Антона Павловича Чехова. У него самым любимым персонажем была Лика Низина", — рассказала певица. Родители отдали Лику учиться во французскую спецшколу. Она росла вместе с Марией Голубкиной, Антоном Табаковым.

"У нас был дом журналистов, дом актеров", — рассказывает Лика. Но для нее это не имело никакого значения: "В моем сознании мы были все нормальными детьми. У нас не было никакой привилегированности вообще".

Когда Лике было 14 лет, ее папа внезапно умер, а мама серьезно заболела. И девочка решила, что должна как-то помочь маме, и стала работать диджеем. По словам Лики, она стала много зарабатывать и сразу перестала ездить на общественном транспорте. "Моя безупречная наглость, такая пожизненная уверенность в том, что я смогу, она меня очень сильно выручала", — говорит она.

В 1990-х Алла Пугачева пригласила певицу на "Рождественские встречи" и даже назвала ее своей преемницей. Но Лика не очень хотела с ней работать: "Мне не хотелось, чтобы все потом писали: "Ее сделала Алла Пугачева". Я сделала себя сама".

А дальше грянул громкий скандал: у Лики начался роман с Владимиром Пресняковым-младшим, который тогда был женат на Кристине Орбакайте. Этого Пугачева не простила. Лика призналась Борису Корчевникову, что ее выгнали из студии, где она записала почти весь альбом, "по щелчку пальцев примадонны" слетели все ее концерты. "А потом меня внесли в черный список, никуда не приглашали", – рассказала она.

Сейчас Лика называет тот роман ошибкой молодости. "Но наши ошибки делают нас мудрее. Я все равно шла вперед", — говорит она.

Первым мужем Лики Стар стал бизнесмен Алексей Мамонтов. В 1995 году Лика родила от него сына Артема. Тот период своей жизни она называет настоящей сказкой. Лика думала, что так будет всегда, но закончилось все в один день: серьезно мама заболела, а муж сообщил, что у него проблемы с бизнесом и что Лике и сыну небезопасно находиться в Москве. Мама сгорела от рака за три месяца, муж скрывался, денег не было. Потом ее мужа похитили бандиты. Когда спустя неделю Алексей вернулся, он был уже другим человеком. "У нас ничего не было: забрали все, что принадлежало", — говорит артистка. Муж начал сильно пить, и Лика приняла решение уйти от него.

После многочисленных проблем ее личная жизнь все же наладилась. Она познакомилась с итальянским бизнесменом Анджело Сеччи, вышла за него замуж и уехала жить на Сардинию. В Италии певица родила супругу двоих детей: дочь Аллегру и сына Марка.

Какими подарками Лика Стар и Алла Пугачева обменялись после ухудшения отношений? Почему певица рассталась с Федором Бондарчуком? Как сложилась судьба ее первого мужа? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".