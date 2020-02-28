Песков: большинство стран перерегистрировали советскую собственность на Россию

28.02.2020, 1:30, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что почти все страны бывшего СССР перерегистрировали на Россию советскую собственность. Это сделано в обмен на то, что Москва выплатила долги республик.

Ранее в среду, 26 февраля, Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию прокомментировал инициативу закрепить в законе положение, согласно которому РФ является правопреемником СССР и Российской империи. Глава государства отметил, что Москва взяла на себя обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом. Пока не все вновь образованные страны передали их России.

Дмитрий Песков рассказал, что проблема так называемой перерегистрации советской загрансобственности является не жалобой на жизнь, а конкретной ситуацией. В большинстве стран данная процедура завершилась, но при этом есть "не одна, не две", а более республик, где это не сделано, сообщает РИА Новости.



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