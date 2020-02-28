Мнение: Здравоохранение класса «ватерклозет»

28.02.2020, 1:28, Разное

Ну, прям от души отлегло! Минздрав опроверг данные Счетной палаты, напугавшей россиян отсутствием 📸самых необходимых условий в детских медучреждениях: водопровода (почти в трети) горячей воды (более чем в половине), центрального отопления (более чем в 40%) , канализации (более чем в трети). Не говоря о том, что 14% из них находятся в аварийном состоянии.

(https://t.me/SerpomPo/5261)Оказывается, аудиторы Кудрина просто не умеют считать. Они учитывали при подсчете и технические помещения (склады, гаражи и т.п.) А так все на уровне: из 20 тыс. зданий медорганизаций водопровода нет только в 700. Отопления — в 2,5тыс., канализации — в 1,3 тыс. И в 90% зданий (https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7851711), где детей лечат стационарно (или и станционарно, и амбулаторно), есть буквально все условия.

А что? Отличные показатели. Ведь, по данным Росстата, водоснабжения нет в домах 29,2 млн россиян, канализации – 34,9 млн, отопления – 22,2 млн, горячей воды – 47,1 млн. А в «комплексно благоустроенном жилье» ( то есть со всеми благами цивилизации) живет всего 62,9% населения (https://t.me/SerpomPo/1282). Это официальные данные Росстата (https://www.gks.ru/bgd/regl/b12_04/isswww.exe/stg/d06/2-00.htm) на 2012 год. Но вряд ли с тех пор ситуация кардинально улучшилась. Иначе народ не кидался бы в ноги премьеру (тогда Медведеву (https://t.me/SerpomPo/4649)) с просьбой подвести к дому горячую водицу. А президента (все еще Путина) не просили бы на каждой "прямой линии" провести водопровод.

На этом фоне медучреждения у нас более чем обустроены. Пошел лечиться, а заодно и руки горячей водой помыл, и в теплый сортир сходил. Здравоохранение класса «ватерклозет». Лепота!

Так-то, Кудрин.

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