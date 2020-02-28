Турция нанесла наземные и авиаудары по Сирии

28.02.2020, 1:26, Новости дня

Турция наносит ответные удары по позициям сирийских войск, сообщают СМИ со ссылкой на турецкую администрацию.

Сообщается, что турецкие военные наносят наземные и авиаудары, передает РИА «Новости».

Турция призвала участников Астанинского процесса остановить «преступления против человечества, совершаемые сирийским режимом».

Напомним, губернатор примыкающей к границе с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 22 военнослужащих Турции.