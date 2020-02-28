Guardian — не ради коронавируса — китайский Шэньчжэнь намерен запретить употребление в пищу собак и кошек

28.02.2020, 1:21, Новости дня

Китайский Шэньчжэнь собирается стать первым городом Поднебесной, запретившим употребление в пищу собак и кошек, пишет The Guardian. При этом местные власти настаивают на том, что делается это не из-за коронавируса, а как аспект особых отношений между людьми и домашними питомцами, говорится в статье.


Reuters

Шэньчжэнь может стать первым городом континентального Китая, где будет введён запрет на употребление в пищу мяса собак и кошек, пишет The Guardian.

Произойдёт это в том случае, если будет принят проект постановления, опубликованного муниципальными властями в рамках более масштабной инициативы, нацеленной на то, чтобы ограничить употребление в пищу диких животных.

Как напоминает издание, в понедельник Национальный народный конгресс Китая издал распоряжение, запрещающее есть мясо диких животных, а также ограничивающее в стране торговлю ими.

Эта инициатива стала оперативным ответом на коронавирус COVID-19, вспышка которого произошла в начале декабря предположительно из-за диких животных, продававшихся на рынке китайского города Уханя.

Тем не менее, как подчёркивается в статье, власти Шэньчжэня рассматривают потенциальный запрет на употребление мяса собак и кошек не как попытку помешать распространению болезни, а как некий аспект особых отношений между людьми и домашними питомцами, который характеризуется городом как «консенсус всей человеческой цивилизации».

Потребление мяса собак и кошек — крайне распространённое явление в провинции Гуандун, где и находится город Шэньчжэнь, пишет The Guardian. Однако подобные кулинарные предпочтения характерны не для всего Китая, и со временем становятся всё менее и менее приемлемыми.



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