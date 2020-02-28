Обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe появится в РФ в 2020 году

28.02.2020, 1:14, Новости дня

В РФ в скором времени поступит в продажу обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe.

В свою очередь, южнокорейские производители сообщили, модель имеет не только модернизированную внешность, но и продвинутые технические параметры. В частности, новая модель обладает сдвоенной светодиодной оптикой, которая схожа с тем исполнением, которое применили во внедорожнике Hyundai Palisade.

Также эксперты не исключают, что общие габариты несколько увеличатся, за счет чего уровень комфорта значительно увеличится. Покупатели смогут приобрести кроссовер с гибридной силовой установкой. Вместе с тем пока модель Hyundai Santa Fe в РФ продается исключительно с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами.



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