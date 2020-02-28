Показаны снимки интерьера нового Hyundai i20

28.02.2020, 1:14, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai официально представит новую модель i20.

Пользователям уже продемонстрировали фотографии салона обновленного автомобиля. В свою очередь, модель имеет продвинутую акустическую систему. Также модель получила цифровую приборную панель. Новый автомобиль имеет увеличенный багажник, вмещающий до 351 литра. Покупателям будет предложена новинка Hyundai i20 с 10 разными оттенками, отсутствующими в прошлом поколении.

В числе достоинств автомобиля также значится интеллектуальный ограничитель скорости, адаптивный круиз-контроль, а также многочисленные ассистенты безопасности. В минимальной комплектации модель Hyundai i20 будет продаваться за 15 тысяч фунтов.