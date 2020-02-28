Citroen выпустит очень дешевый электромобиль Ami

28.02.2020, 1:14, Новости дня

Французская компания Citroen объявила о выходе нового электрического ситикара под названием Ami.

Данная модель позволяет ездить без водительского удостоверения и в возрасте от 16 лет. Вместе с тем кузов имеет форму куба, тогда как габариты существенно меньше, чем у компактной модели Smart Fortwo. На месте привычного мультимедийного комплекса установили крепление для телефонов.

Автомобиль способен проехать на электротяге до 70 километров, а предельная скорость ограничена на 45 км в час. Приобрести бюджетный электрический ситикар на европейском рынке станет возможным по цене от 6 тысяч долларов, однако появится возможность получения автомобиля на долгосрочную аренду. Остальные подробности озвучат ближе к дате старта продаж.



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