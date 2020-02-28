Мнение: Управление конфликтами. Анонс 16-го теста

28.02.2020, 1:10, Разное

Места на новый тест будут продаваться завтра. А сам тест будет проходить 15-го марта.

Тест будет сделан на материалах нового сезона ФС «Разморозка».

Учебная цель теста — инструменты для управления конфликтами.

Участники увидят несколько острых и принципиальных конфликтов в ситуациях знакомых героев.

Можно будет проследить, как территория переделывается, иногда по несколько раз, за один эпизод конфликта.

Нужно будет пронаблюдать, как вырастает значимость победителя в конфликте и благодаря чему она растет.

Несколько конфликтов будут с участием Печорина.

(В том числе его столкновение с новым печориным, более молодым, которого в сериале пока не было).

Казанова окажется в сложной ситуации, еще в более сложной окажется КСЖ.

И остальные герои окажутся участниками конфликтов, безвыходных на первый взгляд. И будут искать выход.

Задача, которую я ставлю — создание когнитивной матрицы для участников теста, которая в будущем позволит им быстрей ориентироваться в конфликтах.

Большинство людей боятся конфликтов и избегают их, теряя территорию из-за сливов.

Те же самые люди то и дело раздувают конфликты, теряя территорию из-за косяков и новых сливов.

Ситуация с конфликтами напоминает сказочный камень белгорюч, на котором написано: направо пойдешь — буйну голову потеряшь, налево пойдешь — костей не соберешь.

Нередко потери касаются обоих участников конфликта. Территория отношений бывает утрачена обеими сторонами, если произойдет обоюдная потеря СЗ и утрата доверия. Снежный ком конфликтов становится причиной расколотых чаш, которые уже не склеить. Вот почему в процессе управления конфликтами мало расширять собственную территорию, нужно еще расширять общую территорию.

Если перешагнуть через инстинктивный страх по отношению к конфликтам, окажется, что конфликт — возможность для переплавки.

Низкая уже кристаллизованная значимость не имеет почти никаких шансов стать больше, как только через конфликт.

Можно сказать, что во время конфликта поле нагревается и фигуры плавятся.

К сожалению для большинства людей это означает потери, а не приобретения.

Представьте себе, что расколотую чашку можно было бы расплавить и заново отлить, уже без трещины. Для этого потребовалась бы осознанная работа. А если неосознанно расплавить чашку и дать ей остыть, она превратится в то, во что превращаются шоколадные фигурки, растаявшие на солнце — в бесформенную массу. Примерно так и выглядят отношения большинства людей после конфликта. Поскандалили, выплеснули наболевшее, набесились, утомились, помирились, но отношения утратили свою форму и превратились непонятно во что. Оба разочаровали друг друга некрасивым, мелочным, низким поведением во время конфликта. И свой красивый образ (фигуру в поле) уже не вернуть, поэтому любовь от конфликта к конфликту тает как плитка шоколада рядом с печкой. Примерно так уменьшается поле отношений. Падает СЗ с обеих сторон.

Управление конфликтами позволяет использовать столкновение интересов не только для расширения своей территории, но и для расширения общей территории. То есть растет не только ваша СЗ, ваше влияние и ваши возможности, но и СЗ партнера для вас, растет общий уровень доверия и любви.

Если перенести ту же систему на бизнес и политику, получится, что вы не только увеличиваете свою выгоду, но и выгоду второй стороны. Везде, где идет речь о живой системе, наилучшее развитие одной части происходит не за счет другой, а вместе с другой.

Попробуем посмотреть, что такое конфликт.

Конфликт — это заявление о переделе территории, когда один или оба участника чувствуют ущемление прав.

Право — возможность реализовать свои потребности.

У людей боязливых или зависимых конфликт очень долго имеет скрытую форму: недовольство накапливается, но подавляется.

Потом накопленное недовольство выходит наружу, стихийно и разрушительно.

Вот для чего необходима честная рефлексия. Это помогает четко видеть свои потребности и осознавать свое недовольство.

Взрывчатка не накапливается в вас незаметно. Вы можете удерживать и скрывать свое недовольство сколько надо, но это совсем не то же самое, что подавлять его. Удерживая недовольство, вы контролируете себя, а от подавления ситуация выходит из-под контроля.

Люди в короне часто не могут понять, довольны они и нет. Они все время ощущают себя по-разному, то униженными, то вознесенными.

Качели — всегда следствие короны.

При шатании короны такие люди ощущают, как их бомбит, и вот эта бомбежка чаще всего и запускает стихийный конфликт.

Если у второго участника границы тоже плохие, конфликт быстро превращает ситуацию в хаос, люди бесятся, грызутся, иногда вцепляются друг другу в глотку, как будто они дикие звери, а устав, зализывают раны и сгребают в кучку то, что осталось от их отношений.

Если у второго участника границы хорошие, он использует развязанный конфликт для увеличения своей значимости. И это происходит без дисбаланса, то есть значимость первого участника не снижается для него. Это новая мысль, после теста будем разбирать это подробно.

Многие привыкли думать, что «над отношениями необходимо работать вдвоем», то есть второго приходится штурманить, побуждать к работе, иначе не начнешь сам. На самом деле каждый человек может не только увеличивать свою СЗ для другого самостоятельно, но и поддерживать СЗ другого для себя. Это значит, что если ваши границы хорошие, у второго практически нет шансов не любить вас, а у вас есть практическая возможность всегда любить того, с кем вы связали свою жизнь. Люди знают об этом интуитивно, поэтому «борются за любовь» до последнего, но они борются за любовь, не уважая границ другого, видя вместо него свою проекцию, поэтому не получают ничего, кроме его ненависти.

Психоалхимия, которую мы только еще начинаем изучать, занимается переплавкой и лепкой фигур в поле, как и ее мать — алхимия. Но чтобы плавить и лепить, надо хорошо понимать, что такое форма и что такое границы.

Управление конфликтами для роста своей СЗ — доступный уже уровень для постоянных читателей блога.

И это не зависит от того, кто ваш партнер, рапан или рыбак. Если вы умеете управлять конфликтами, ваша СЗ будет расти для него.

На тесте можно будет увидеть, что происходит в конфликте между двумя нерыбами. СЗ обоих друг для друга в результате растет.

Многим это кажется парадоксальным. Как же отношения в результате конфликта могут стать лучше?

Но это довольно просто. Претензия на расширение территории — это и вызов партнеру, и шаг к нему. Шаг — потому что это запрос и запрос очень активный. Для второго такой вызов — возможность показать свою силу (и любовь), а шаг — возможность делать ответный ход в красном поле, даже если до этого ходов не было. Практически начало конфликта — это появление портала, целого коридора для перехода в новое пространство.

Это не значит, что конфликты необходимы. Конфликт — это опасное состояние системы, ведь плавится все, не только плохое, но и хорошее, поэтому начинать конфликт обычно невыгодно. Как в игре в крестики-нолики начинающий игру имеет все шансы на выигрыш, в худшем случае — на ничью, так здесь — зеркальная ситуация. Начинающий конфликт имеет все шансы проиграть, в лучшем случае — выйти в ничью, если его противник умеет играть, готов к игре и не допустит ошибок.

Поэтому конфликты должны быть по-настоящему оправданы, конфликтовать на пустом месте — это шагать в черное поле.

Для конфликта понимание красного поля критически важно. Управлять конфликтом — это значит вести конфликт в красном поле, осознанно или интуитивно верно. На тестах я пытаюсь стимулировать интуицию тоже, кроме понимания. Плохой результат на тестировании способствует более глубокому запоминанию и потом это работает как интуитивный навык. Отрицательный опыт формирует интуицию в несколько раз быстрей, чем положительный. Это болезненно и потому эффективно. Люди запоминают глубже то, в чем они ошиблись и насчет чего испытали отрицательные эмоции. Некоторые любимые мной комментаторы часто получают низкие результаты на тестах. Возможно это потому, что именно они достойны быстрей научиться, поскольку комментируют лучше других.

Конфликт — это далеко не единственная возможность быстро растить значимость, но это одна из реальных возможностей, особенно в ситуации устоявшихся пар и кристаллизованных фигур.

Как у вас обстоят дела с конфликтами, друзья?

Боитесь? Избегаете? Часто ли начинаете? Стихийно или сознательно? Результаты радуют? Удается управлять конфликтом? Часто ли конфликт выходит из-под контроля?

А новый сезон ждете? Понимаете, как накалятся страсти героев? И сколько линий между собой переплетутся?

Каких героев ждете больше других?