Начальник генштаба РФ: учения НАТО планируются по антироссийским сценариям

28.02.2020, 1:06, Новости дня

Североатлантический альянс готовит учения, которые имеют антироссийский характер и предполагают тренировку наступательных операций, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой.

Подобные маневры можно считать провокацией, особенно если учесть, что между вооруженными силами РФ и НАТО не налажен диалог, добавил военачальник.

Впрочем, у российских и французских военных есть канал для оперативной связи, действует соглашение о предотвращении инцидентов между самолетами и кораблями, отметил Герасимов.

Начальник Главного штаба ВС Франции Франсуа Лекуантр, в свою очередь, заявил, что отношения двух стран продвигаются. Цель приезда армейского генерала в Москву – добиться взаимопонимания при оценке кризисных ситуаций, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В заключении Валерий Герасимов предложил французским военным принять участие в Параде Победы 9 мая. Лекуантр пообещал передать приглашение президенту Эммануэлю Макрону.



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