Водолазы так и не нашли пропавших в море мальчиков

28.02.2020, 1:06, Новости дня

Водолазы, которые обследовали устье реки в Сочи, не смогли найти мальчиков, которых смыло волной.

Спасатель Алексей Еничев рассказал, что в устье есть углубление до пяти метров, поэтому в первую очередь обследовали его. Видимость составляла не более 50-70 сантиметров. Поиски в море пока невозможны из-за продолжающегося шторма и нулевой видимости.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших детей, передает РИА Новости.

25 февраля двух мальчиков унесло в море во время шторма, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в Лазаревском. В поисках детей задействован беспилотник, вертолет Ка-32 МЧС и два катера. Всего их ищут более 260 человек.



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