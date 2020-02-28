В правительстве назначены кураторы национальных проектов

28.02.2020, 1:06, Новости дня

В правительстве назначены кураторы национальных проектов. Сведения о закреплении за вице-премьерами кураторства над национальными проектами размещены на сайте правительства.

В частности, общие вопросы по выполнению нацпроектов закреплены за первым вице-премьером Андреем Белоусовым и зампредом правительства Дмитрием Григоренко.

Белоусов назначен куратором нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда и поддержка занятости".

Вице-премьер Татьяна Голикова начнет курировать нацпроекты "Образование", "Здравоохранение", "Культура", "Наука" и "Демография". Последний из этих проектов Голикова курирует вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Чернышенко назначен куратором нацпроектов "Культура" и "Цифровая экономика".

Марату Хуснуллину досталось кураторство нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда". Кроме того, Хуснуллин совместно с Викторией Абрамченко стал куратором нацпроекта "Экология", а вместе с Юрием Борисовым — куратором плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Куратором нацпроекта "Демография" назначен министр труда и социальной защиты Антон Котяков, нацпроекта "Образование" — министр просвещения Сергей Кравцов, нацпроекта "Здравоохранение" — глава Минздрава Михаил Мурашко, нацпроекта "Наука" — глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Руководство экспортным нацпроектом сохранил за собой министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Руководителем нацпроектов по производительности труда, а также малому и среднему предпринимательству стал министр экономического развития Максим Решетников.

Министр транспорта Евгений Дитрих сохранил пост руководителя нацпроектов "Безопасные и качественные автодороги" и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в транспортной части. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев курирует нацпроект "Жилье и городская среда".

Руководителем нацпроекта "Культура" назначена министр культуры Ольга Любимова, руководителем проекта "Цифровая экономика" — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.



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