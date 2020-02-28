Матвиенко передаст Белоруссии капсулу с землей с мест захоронения советских солдат подо Ржевом

28.02.2020, 1:06, Новости дня

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко передаст капсулу с землей с мест захоронения советских солдат подо Ржевом для минского Храма-памятника в честь Всех Святых. Об этом сообщает ГТРК "Тверь" со ссылкой на представителей пресс-службы Национального собрания Белоруссии.

В рамках визита делегации Совфеда в Белоруссию 5-6 марта глава верхней палаты российского парламента примет участие в международной акции памяти "Во славу общей Победы!". Во время мероприятия состоится торжественная церемония передачи капсулы.

Кровопролитные бои подо Ржевом проходили в 1942 и 1943 годах. На этом месте сейчас возводят мемориальный комплекс. Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату запланировано к 75-летию Великой Победы. Проект реализуется при поддержке Минкультуры РФ, Российского военно-исторического общества при поддержке Союзного государства и правительства Тверской области. Идею создания памятника поддержал и Владимир Путин.

В феврале губернатор региона Игорь Руденя в рамках заседания межведомственной комиссии при правительстве поднял вопрос о развитии инфраструктуры возле Ржевского мемориала.

"Этот комплекс должен иметь всю необходимую инфраструктуру. В настоящий момент начали благоустраивать территорию, строить четырехполосную трассу, которая впоследствии будет обеспечивать парадный въезд во Ржев. Кроме того, здесь располлжен лагерь поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", – прокомментировал Игорь Руденя.

Также в музее у памятника Ржевскому солдату планируется установка павильонов для различных медиапроектов – это демонстрация фотографий военной хроники, связанных с Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте и операцией "Марс".

Монумент возводится на пожертвования граждан. На данный момент удалось собрать около 309 миллионов рублей. Обязательства по благоустройству территории возложены на Тверскую область. Предстоит обустроить общественные пространства, создать инженерную инфраструктуру комплекса, в том числе обеспечить доступ к Интернету и электроснабжение.

Устанавливать центральный монумент Ржевского мемориала начали 30 января. Главной фигурой стала 25-метровая скульптура солдата, которая будет возвышаться на десятиметровом восьмигранном холме. На стальных листах у основания будут увековечены имена солдат, павших подо Ржевом и захороненных в этом районе. Созданный комплекс станет филиалом Музея Победы.

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ГТРК "Тверь"