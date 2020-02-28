Турция сообщила о гибели десятков военных в Идлибе

28.02.2020, 1:05, Новости дня

В сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара погибли более 20 военных Турции, сообщил губернатор примыкающей к границе с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

Он сообщил, что «силы режима» в Сирии нанесли «воздушный удар» по турецким военным. Сначала Доган сообщил о девяти погибших, позднее – о 22, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV.

По его словам, «остаются тяжело раненные солдаты, им оказывается помощь», передает ТАСС.

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в сирийском Идлибе развивается в пользу Турции: «У нас трое погибших, но у (сирийского) режима потери большие». Перед этим Эрдоган пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе.



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