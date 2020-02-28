Дэвид Бэкхем рассказал об интересном знакомстве с женой после матча в Лондоне

28.02.2020, 1:04, Разное

Английский футболист Дэвид Бэкхем давно женат на бывшей вокалистке Spice Girls Виктории Адамс. Недавно он пояснил интересную историю знакомства с будущей супругой.

Обе знаменитости состоят в законном браке больше двух десятков лет. Пара, несмотря на такой длительной срок совместной жизни, по-прежнему удивляет поклонников некоторыми подробностями приватной жизни. Например, перед своим замужеством Виктория Адамс в компании подруги отправилась на лондонский стадион, на котором тогда играл ее будущий муж в составе клуба «Манчестер Юнайтед».

По окончанию футбольного поединка произошла обычная вечеринка, где присутствовали все игроки команды, а также Виктория Адамс со знакомой. Спортсмен знал, кем является девушка, но не рискнул сразу подойти к ней и познакомиться, хотя и наблюдал за ней все время. Бэкхем признался, что тогда боялся получить от будущей спутницы жизни отказ, и ожидал момента, когда она «немного выпьет и станет милее».

Вскоре футболист и певица остались одни в комнате, где проводят время игроки после матча, и целый час общались. Заметив, что новая знакомая «созрела» после шампанского, он решил действовать и попросил номер телефона. Тогда у Адамс не нашлось листка бумаги, и она написала комбинацию цифр на билете на поезд. Ее муж до сих пор хранит его как воспоминание о том интересном и запоминающемся знакомстве.