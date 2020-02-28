«Это русское дерьмо не для меня» — американский писатель рассказал, как относится к «Преступлению и наказанию»

28.02.2020, 1:04, Новости дня

Американский писатель Джеймс Эллрой, по мотивам книги который был снят оскароносный фильм «Секреты Лос-Анджелеса», в интервью El País признал, что так и не осилил роман Достоевского «Преступление и наказание». «Всякий раз, как я начинаю эту книгу, всё заканчивается тем, что я думаю: «О, чувак, нет. Не могу читать это русское дерьмо. Это не для меня», — признался он испанской газете.



Reuters

Издание El País пообщалось с американским писателем Джеймсом Эллроем. Когда его спросили о том, есть ли у него такая книга, которую он так и не смог дочитать, Эллрой, смеясь, признался, что это роман Достоевского «Преступление и наказание»

«Это забавно, поскольку меня об этом недавно спрашивали, — отметил он. — Это «Преступление и наказание». Всякий раз, как я начинаю эту книгу, всё заканчивается тем, что я думаю: «О, чувак, нет. Не могу читать это русское дерьмо. Это не для меня».

Как отмечает издание, по книгам Эллроя было сделано несколько экранизаций, самой популярной из которых стала лента Кёртиса Хэнсона «Секреты Лос-Анджелеса» (1997). Это фильм получил две премии «Оскар»: одну — за лучший адаптированный сценарий, другую статуэтку получила Ким Бейсингер как лучшая актриса второго плана.

Между тем сам писатель нелестно отзывается о фильме, в котором сыграли несколько знаменитых актёров.

«Да, вы правы, благодаря ему многие узнали обо мне, купили мою книгу, и я заработал много денег, — признал Эллрой. — Но это плохое, очень плохое кино. На самом деле каждый раз, когда я его смотрю, он мне кажется всё хуже и хуже. Там и Рассел Кроу плох, и Кэвин Спейси плох, и Ким Бейсингер плоха… Единственный, кто, по-моему, хорошо себя показал, — Дэнни Де Вито. Но у фильма нет души. Полагаю, что теперь, после того как умер Кёртис Хэнсон, я могу сказать, что я думаю».

В ходе своего интервью газете El País американский писатель также продемонстрировал своё знание испанского языка и выдал целый монолог, в котором, как отмечается в статье, часто использовались слова «козёл» и «мудак». Среди прочего, он спросил журналиста: «А вы знаете, для чего мы, американцы, используем Мексику? Для того чтобы дать волю нашей тёмной стороне и творить там то, что никогда не стали бы делать дома».