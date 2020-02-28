В Свердловской области вновь отменили оправдательный вердикт присяжных по делу боксера

28.02.2020, 1:01, Разное

….убивщего прохожего.

Свердловский областной суд во второй раз отменил оправдательный вердикт присяжных в отношении боксера Евгения Верещагина из поселка Буланаш в 120 км к северо-востоку от Екатеринбурга, обвинявшегося в причинении смерти прохожему по неосторожности. Дело вновь будет расматривать суд районного центра города Артемовский.

В июне 2018 года 22-летний екатеринбуржец Андрей Михайлец, приехавший в Буланаш в гости к родственникам, присутствовал при конфликте своих знакомых с предполагаемым скупщиком краденого — сопровождавший его местный спортсмен Верещагин, когда началась драка, ударил Михайлеца по голове. По данным судмедэкспертизы, от удара он скончался.

Хотя инцидент был полностью записан на камеру наблюдения, присяжные отказывались видеть событие преступления и выносили оправдательный приговор. В первом процессе из шести присяжных четверо были жителями Буланаша, некоторые учились с обвиняемым в одной школе.

Сегодня стороне обвинения удалось отменить приговор по причине того, что двое заседателей из шести скрыли из своей биографии факты, не позволяющие им выступать в роли присяжных. По словам Евгении Кротовой, представителя семьи Михайлец, обвинение будет ходатайствовать о переносе процесса в другой город. Ранее им в этом отказывали.

Изольда Дробина
«Новая газета на Урале»

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Источник: Новая газета



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