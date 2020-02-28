«Шахтер» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

28.02.2020, 0:54, Новости дня

Донецкий «Шахтер» 27 февраля на стадионе «Эстадиу да Луш» в Лиссабоне сыграл вничью с португальской «Бенфикой» со счетом 3:3 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Бенфика» – «Шахтер» – 3:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Пицци, 9, Диаш, 36, Силва, 47 – Диаш, 12 (автогол), Степаненко, 49, Патрик, 71

На девятой минуте игрок «Бенфики» Пицци прошел по флангу и на углу штрафной нанес обводящий удар по воротам «Шахтера», Андрей Пятов не смог парировать удар и мяч залетает в дальний угол.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

На 12-й минуте бразильский защитник донецкой команды Додо получил передачу в штрафной соперника и прострелил в центр. Нападающий «горняков» Жуниор Мораес поборолся с защитниками, в результате чего мяч залетел в ворота «Бенфики». Гол записали на игрока португальской команды Рубена Диаша.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

В конце первого тайма «Бенфика» взяла игру под контроль и на 36-й минуте Диаш выиграл верховое единоборство у защитника «Шахтера» Николая Матвиенко и забил второй гол своей команды.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

В дебюте второго тайма игрок «Бенфики» Рафа Силва сделал счет 3:1 в пользу своей команды после ошибки Матвиенко.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

Уже через две минуты полузащитник донецкой команды Тарас Степаненко отыграл один гол, головой замкнув подачу с углового.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

На 71-й минуте игры футболист «Шахтера» Алан Патрик забил с линии штрафной площадки «Бенфики» ударом от газона после прострела от Исмаили и установил окончательный счет в матче – 3:3.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

Таким образом, по сумме двух матчей «Шахтер» победил «Бенфику» со счетом 5:4 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка следующего этапа турнира пройдет 28 февраля в 14.00.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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