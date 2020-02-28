Дизельный мотор получит новая версия кроссовера Hyundai Creta

28.02.2020, 0:52, Новости дня

Обновленный южнокорейский кроссовер Hyundai Creta в скором времени появится в продаже в улучшенном исполнении.

В свою очередь, автомобиль появится с новыми силовыми агрегатами. В настоящее время модель Hyundai Creta продается с 1,6 и 1,4-литровыми двигателями. Однако в продажу выйдет дизельная модификация кроссовера Hyundai Creta с 1,5-литровым агрегатом, который выдает 115 л.с. В зависимости от комплектации поступят версии с механической трансмиссией или вариатором.

Несмотря на то, что автомобиль появится в свободной продаже уже скоро, однако для россиян кроссовер Hyundai Creta появится ближе к концу следующего года. Остальные подробности о данном автомобиле пока остаются неизвестными.



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