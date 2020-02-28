Ford Transit получит новые российские детали

28.02.2020, 0:52, Новости дня

Популярная модель Ford Transit в скором времени получит отечественные детали, что существенно отразится на доступности коммерческой техники.

В частности, производитель анонсировал внедрение российских рессор заднего моста. В свою очередь, предложенные компоненты изготовлены из отечественной стали. С каждым годом в компании стабильно прибегают к максимальной локализации, за счет чего общая стоимость новых моделей Ford Transit становится более дешевой.

Помимо этого, новые автомобили получили дверные карточки и окантовку, выполненную из отечественных материалов. Напомним, с прошлого года компания Ford не продает на российском рынке легковые автомобили и сроков возобновления поставок пока не называют.