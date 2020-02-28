Сошедший с рельсов трамвай опрокинулся на пять машин в Самаре

28.02.2020, 0:30, Новости дня

В Самаре трамвай с отказавшими тормозами сошел с рельсов и повредил пять машин на стоянке у торгового центра. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

 

"Водитель вышла посмотреть, что у нее там дымит, а он взял и поехал", — рассказал один из прохожих.

На кадрах видно, что следовавший по 23-му маршруту трамвай сошел с рельсов в изгибе, преодолел несколько метров по земле и завалился правым боком на припаркованные автомобили.

В вагонах общественного транспорта никого не было, как и в салонах машин, так что никто не пострадал.



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