«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

28.02.2020, 0:30, Новости дня

Футболисты "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского "Брюгге" добились крупной победы со счетом 5:0 и по сумме двух встреч вышли в следующий раунд турнира.

Ключевым моментом игры стало удаление с поля защитника гостей Симона Дели, который на 22-й минуте матча сыграл рукой в своей штрафной. Бруну Фернандеш уверенно реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед.

Еще до перерыва подопечные Оле-Гуннера Сульшера отправили в ворота бельгийцев еще два мяча. За "Юнайтед" отличились Одион Игало и Скотт Мактоминай.

Во втором тайме за "красных дьяволов" дубль оформил Фред, установивший окончательный счет в матче.

Напомним, что первая игра на поле "Брюгге" завершилась вничью – 1:1.



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