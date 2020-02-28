Косово пригрозило Сербии пошлинами

28.02.2020, 0:30, Новости дня

Приштина может вернуть 100-процентные пошлины на товары из центральной Сербии, сообщил глава правительства самопровозглашенного Косово Альбин Курти.

В четверг он объявил об отмене пошлин на ввоз сырья с 15 марта. Если со стороны Сербии последуют ответные шаги, с 1 апреля начнется полная отмена пошлин, передает РИА «Новости».

Однако если Сербия продолжит кампанию по отзыву признания Косово третьими странами, пошлины вновь введут с 15 июня, сказал Курти.

Он призвал ЕС отменить визы для косоваров.

Предшественник Курти на посту «премьера» Рамуш Харадинай обвинил его в «предательстве в пользу Сербии».

В 2018 году Приштина ввела торговые пошлины в размере 100% на товары из Сербии.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что «после отмены торговых пошлин ожидается ужасное давление на Сербию с требованием де-факто или де-юре признать Косово», чтобы его можно было «включить в ООН».



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