Донецкий «Шахтер» пробился в 1/8 финала Лиги Европы

28.02.2020, 0:30, Новости дня

В Лиссабоне завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между местной "Бенфикой" и донецкий "Шахтером". Соперники не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счетом 3:3. Благодаря победе в первой встрече в следующий раунд прошел украинский клуб.

За гостей отличились Тарас Степаненко и Алан Патрик. Еще один гол оказался на счету защитника португальской команды Рубена Диаша, отправившего мяч в собственные ворота. В составе "Бенфики" отличились все тот же Диаш, а также Пицци и Рафаэл Силва.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Харькове, "Шахтер" обыграл португальцев со счетом 2:1.



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