Коронавирус добрался до Нидерландов и Северной Ирландии

28.02.2020, 0:26, Новости дня

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 выявлены в Нидерландах и Северной Ирландии, сообщил глава минздрава Нидерландов Бруно Брейнс и главный санитарный врач Северной Ирландии Майкл Майкбрайд.

Пациент в Нидерландах  недавно вернулся в город Тилбург из Италии, передает РИА «Новости» на Dutch News.

В Великобритании первый случай заражения также связан с человеком, который посетил Италию. Он прибыл через Дублин в Белфаст, где у него и выявили коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Общее число случаев заражения в Великобритании возросло до 16.

Тем временем число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, сообщил глава минздрава Оливье Веран. Из них 12 человек выздоровели, двое скончались.

Напомним, в Италии 528 случаев заражения, 14 человек погибли от вируса.



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